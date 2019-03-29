«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?

Новости Беларуси. «Золотой запас» страны. Более 6000 ребят теперь в Банке данных одаренной молодежи. Учет ведется в соответствии с указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – развитие и сохранение интеллектуального и творческого потенциала новых поколений. Поддержка молодых и талантливых – один из приоритетов государственной политики. Специальные фонды, деньги которых идут на стипендии и премии одаренным ребятам, существуют уже более 20 лет. С теми, кого по праву можно назвать золотой молодежью, встретилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Сегодня он рассказывает учителям, как внедрить новые технологии в школе. Выступления. Научные статьи. У 22-летнего системного аналитика Александра Бельского в прямом смысле нет свободных секунд. Для него главное быть на волне современного технологического прогресса. Угнаться за ним сложно, но нужно, чтобы помогать стране покорять новые вершины.

Александр Бельский, системный аналитик ГИАЦ Минобразования:

Стоит задача сделать так, чтобы технологии, которые используются, позволяли действительно экономить время и ресурсы общества и людей для того, чтобы сфокусироваться на творческих и интеллектуальных задачах. Интернет уверено входит в быт. Пенсионеры тоже уже предпочитают осуществлять те же коммунальные платежи онлайн. Удобно, но…

Александр Бельский:

Необходимо находить то, что им нужно, и отличать от информационного мусора или распознавать угрозы, которые могут встречаться им на пути.

В своем юном возрасте Елена Проконина уже преподаватель БГУ. Передает молодежи эстафету любви к точным наукам. Математика открывает новые грани неизведанного. Сейчас девушка сама создает программу, которая совершит прорыв в отечественной диагностике.

Елена Проконина, старший преподаватель БГУ:

Изучается распределение электрических потенциалов на поверхности головы человека. Применятся при исследовании болезней головного мозга.

Профессиональной биографии двух молодых ученых могло и не быть. Победителей олимпиад, конкурсов вовремя заметили и внесли в Банк данных одаренной молодежи.

Елена Проконина:

Это было поощрено повышенной стипендией, премия выплачивалась в течение года. То есть на самом деле университет и Министерство образования поддерживают все эти проекты, дают стимул к дальнейшей работе. Александр Бельский:

Именно меня поддержали в том плане, что, будучи сотрудником бюджетной организации по распределению, я получаю надбавку к заработной плате в размере 50 % от оклада.

Сегодня в «золотом запасе» страны более 6000 дарований. Поддержка молодежи – дело национальной важности, это всегда подчеркивает и глава государства. Заметить каждого и подставить плечо на пути к общим успехам.

Павел Лис, директор ГИАЦ Минобразования:

Наша задача – выявить степень мотивации. То есть денежная – это самое простое, что можно сделать. Но ищем другие способы мотивировать ребят. Не всегда молодому ученому нужны только деньги. Ему иногда нужен доступ к супероборудованию. Важно пообщаться с мировыми учеными в его отрасли. Нам чаще надо поддержать его поездку на конференцию, поездку в лабораторию мирового уровня.