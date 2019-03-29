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«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?

29 марта 2019 19:09
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Новости Беларуси. «Золотой запас» страны. Более 6000 ребят теперь в Банке данных одаренной молодежи. Учет ведется в соответствии с указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-1

Главная цель – развитие и сохранение интеллектуального и творческого потенциала новых поколений. Поддержка молодых и талантливых – один из приоритетов государственной политики. Специальные фонды, деньги которых идут на стипендии и премии одаренным ребятам, существуют уже более 20 лет. С теми, кого по праву можно назвать золотой молодежью, встретилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. 

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-4

Сегодня он рассказывает учителям, как внедрить новые технологии в школе. Выступления. Научные статьи. У 22-летнего системного аналитика Александра Бельского в прямом смысле нет свободных секунд. Для него главное быть на волне современного технологического прогресса. Угнаться за ним сложно, но нужно, чтобы помогать стране покорять новые вершины.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-7

Александр Бельский, системный аналитик ГИАЦ Минобразования:
Стоит задача сделать так, чтобы технологии, которые используются, позволяли действительно экономить время и ресурсы общества и людей для того, чтобы сфокусироваться на творческих и интеллектуальных задачах.

Интернет уверено входит в быт. Пенсионеры тоже уже предпочитают осуществлять те же коммунальные платежи онлайн. Удобно, но…

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-10

Александр Бельский:
Необходимо находить то, что им нужно, и отличать от информационного мусора или распознавать угрозы, которые могут встречаться им на пути.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-13

В своем юном возрасте Елена Проконина уже преподаватель БГУ. Передает молодежи эстафету любви к точным наукам. Математика открывает новые грани неизведанного. Сейчас девушка сама создает программу, которая совершит прорыв в отечественной диагностике.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-16

Елена Проконина, старший преподаватель БГУ:
Изучается распределение электрических потенциалов на поверхности головы человека. Применятся при исследовании болезней головного мозга.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-19

Профессиональной биографии двух молодых ученых могло и не быть. Победителей олимпиад, конкурсов вовремя заметили и внесли в Банк данных одаренной молодежи.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-22

Елена Проконина:
Это было поощрено повышенной стипендией, премия выплачивалась в течение года. То есть на самом деле университет и Министерство образования поддерживают все эти проекты, дают стимул к дальнейшей работе.

Александр Бельский:
Именно меня поддержали в том плане, что, будучи сотрудником бюджетной организации по распределению, я получаю надбавку к заработной плате в размере 50 % от оклада.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-25

Сегодня в «золотом запасе» страны более 6000 дарований. Поддержка молодежи – дело национальной важности, это всегда подчеркивает и глава государства. Заметить каждого и подставить плечо на пути к общим успехам.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-28

Павел Лис, директор ГИАЦ Минобразования:
Наша задача – выявить степень мотивации. То есть денежная – это самое простое, что можно сделать. Но ищем другие способы мотивировать ребят. Не всегда молодому ученому нужны только деньги. Ему иногда нужен доступ к супероборудованию. Важно пообщаться с мировыми учеными в его отрасли. Нам чаще надо поддержать его поездку на конференцию, поездку в лабораторию мирового уровня.

«Денежная мотивация – это самое простое». Что даёт включение в Банк данных одаренной молодёжи?-31

Интеллектуальный потенциал, «золотой запас» – красиво. Но очевидно: если вовремя не создать плодородную почву, ростки и не пробьются.

# Одаренная молодежь # общество # Александр Бельский # Елена Проконина # Павел Лис # Фотофакт

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