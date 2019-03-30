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Беларусь присоединится к международной акции «Час Земли»

30 марта 2019 11:10
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Новости Беларуси. Ежегодно, в последнюю субботу марта, многие люди во всем мире на час выключают свет, чтобы обратить внимание каждого на необходимость бережного отношения к планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь присоединится к международной акции «Час Земли» -1

Эта акция уже признана самой массовой в истории человечества. Она коснулась более миллиарда жителей на всей Земле. Вот уже не первый год ее активным участником является и Беларусь.   

Беларусь присоединится к международной акции «Час Земли» -4

И 30 марта вечером, с половины девятого до двадцати одного тридцати погаснут огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.    

# Электроснабжение # общество # Фотофакт

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