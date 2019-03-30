Беларусь присоединится к международной акции «Час Земли»

Новости Беларуси. Ежегодно, в последнюю субботу марта, многие люди во всем мире на час выключают свет, чтобы обратить внимание каждого на необходимость бережного отношения к планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта акция уже признана самой массовой в истории человечества. Она коснулась более миллиарда жителей на всей Земле. Вот уже не первый год ее активным участником является и Беларусь.