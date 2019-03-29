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Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го

29 марта 2019 19:27
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Новости Беларуси. Апостиль отдадут нотариусам. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го-1

Напомню, апостиль – это международная форма подтверждения законности документа. То есть если белорусской организации надо предоставить бумаги за границу, чтобы они и там имели юридическую силу, нужен апостиль. Планируется, что за оказанием этой услуги можно будет обращаться к нотариусам по всей стране.

Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го-4

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Министерство юстиции готовит такой проект. Это будет проект акта главы государства. Он сейчас на стадии разработки. Мы уже предварительное согласование с заинтересованными государственными органами провели, работа ведется. Мы ожидаем, что это (произойдет – прим. ред.) в ближайшем будущем. Не исключено, что в этом году.

Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го-7

Последние пять лет белорусский нотариат работает на самофинансировании. Мера необходимая для повышения доступности и качества предоставляемых услуг. Как следствие, статус нотариата и доверие к нему действительно выросли.

Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го-10

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:
Порядка 1,5 миллионов нотариальных действий совершается в стране. Обращение, кстати говоря, не только за совершением нотариальных действий.

А еще за некой консультацией, за разъяснением правовых последствий возможного нотариального действия. Эти статистики у нас тоже есть. И они действительно имеют тенденцию расти – количество обращений к нотариусу как к так называемому близкому юристу, который в сфере гражданских и семейных правоотношений является достаточно профессиональным специалистом.

Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го-13

В рамках международной конференции в Минске 29 марта обсудили и другие вопросы. В частности, речь шла об использовании информационных технологий в работе белорусских нотариусов.

# Консультация юриста # общество # Олег Слижевский # Наталья Борисенко # Фотофакт

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