Минюст: функции по проставлению апостиля планируют передать нотариату до конца 2019-го

Новости Беларуси. Апостиль отдадут нотариусам. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, апостиль – это международная форма подтверждения законности документа. То есть если белорусской организации надо предоставить бумаги за границу, чтобы они и там имели юридическую силу, нужен апостиль. Планируется, что за оказанием этой услуги можно будет обращаться к нотариусам по всей стране.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Министерство юстиции готовит такой проект. Это будет проект акта главы государства. Он сейчас на стадии разработки. Мы уже предварительное согласование с заинтересованными государственными органами провели, работа ведется. Мы ожидаем, что это (произойдет – прим. ред.) в ближайшем будущем. Не исключено, что в этом году.

Последние пять лет белорусский нотариат работает на самофинансировании. Мера необходимая для повышения доступности и качества предоставляемых услуг. Как следствие, статус нотариата и доверие к нему действительно выросли.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Порядка 1,5 миллионов нотариальных действий совершается в стране. Обращение, кстати говоря, не только за совершением нотариальных действий. А еще за некой консультацией, за разъяснением правовых последствий возможного нотариального действия. Эти статистики у нас тоже есть. И они действительно имеют тенденцию расти – количество обращений к нотариусу как к так называемому близкому юристу, который в сфере гражданских и семейных правоотношений является достаточно профессиональным специалистом.