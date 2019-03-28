Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – секретарь Центрального комитета БРСМ – Юлия Зинкевич, участница республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Виктория Рудая, участник республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Александр Рудый. Где парки находятся? Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Первыми у нас стартовали на Брестчине. У них в парке 1000-летия Бреста была высажена первая аллея. Первый парк у нас появился на Брестчине, потом инициативу подхватила Могилёвская область. Такие аллеи были созданы в Кировске, Глуске, Осиповичах, следующий присоединился Минск. Совсем недавно в Заводском районе Минска порядка 100 семей посадили свои первые клёны. В скором времени такие парки появятся по всей Беларуси. Скоро присоединится и Гродненщина, и Гомельская область. Уже в Новополоцке стартовали они на прошлых выходных.

Надо ли ухаживать за своим деревом? Юлия Зинкевич:

Да, семья гуляет, к семье приезжают гости, они, конечно, смотрят за своим деревом. Но если нет такой возможности, можно обратиться в районный комитет Союза молодёжи и наши волонтёры с удовольствием помогут.