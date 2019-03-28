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Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?

28 марта 2019 09:37
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич, участница республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Виктория Рудая, участник республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Александр Рудый.

Где парки находятся?

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Первыми у нас стартовали на Брестчине. У них в парке 1000-летия Бреста была высажена первая аллея. Первый парк у нас появился на Брестчине, потом инициативу подхватила Могилёвская область. Такие аллеи были созданы в Кировске, Глуске, Осиповичах, следующий присоединился Минск. Совсем недавно в Заводском районе Минска порядка 100 семей посадили свои первые клёны. В скором времени такие парки появятся по всей Беларуси. Скоро присоединится и Гродненщина, и Гомельская область. Уже в Новополоцке стартовали они на прошлых выходных.

Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?-1

Надо ли ухаживать за своим деревом?

Юлия Зинкевич:
Да, семья гуляет, к семье приезжают гости, они, конечно, смотрят за своим деревом. Но если нет такой возможности, можно обратиться в районный комитет Союза молодёжи и наши волонтёры с удовольствием помогут.

Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?-4

Что нужно сделать, чтобы посадить дерево в Минске?

Юлия Зинкевич:
Скоро в Минске у нас будет и в Ленинском районе, и в Первомайском, и в Советском районе. Это нужно обратиться в районный комитет БРСМ и оставить там заявку.

Объявлен конкурс на лучший логотип, слоган и социальный ролик о парках семейных деревьев

Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?-7

# Парки # общество # Виктория Рудая # Юлия Зинкевич # Фотофакт

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