Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев

Новости Беларуси. Еще одна тема, которую Президент часто затрагивает, бывая в рабочих поездках по регионам – порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Александра Лукашенко, поддерживать чистоту должны не только коммунальные службы, но и сами жители. И можно сказать в подтверждение слов о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшняя акция в Заводском районе Минска.

Здесь появился первый в городе Парк семейных деревьев. Семьи градоначальников, депутатов, молодые пары и те, кто уже отметил полувековые юбилеи своей семейной жизни, заложили настоящий парк из ста саженцев кленов и лип.

Артём Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Это возможность для каждой семьи оставить свой знак, свой след в благоустройстве нашего города поэтому мы активно призываем наших горожан – выйти и навести порядок у себя во дворе. А по возможности еще и посадить дерево, оставить память своим детям, своим внукам.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мне очень приятно, что этот парк разбит именно на территории Заводского района – такого пионера в городе по многим хорошим начинаниям, полезным для жителей и для страны в целом.



Инициатива создания семейных парков принадлежит молодежному союзу. С таким предложением активисты БРСМ обратились к Президенту на встрече, посвященной 100-летию комсомола. Сказано – сделано. Первыми инициативу поддержали семьи Заводского района столицы.