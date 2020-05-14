Доцент БГМУ о коронавирусе: «85% перенесут заболевание в лёгкой форме. Некоторые могут об этом и не узнать»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

На сегодняшний день мы отказались от госпитализации бессимптомных контактов первого уровня. Мы можем их самоизолировать, мы можем наблюдать их амбулаторно. Соответственно, система здравоохранения сконцентрировалась на оказании помощи именно тем людям, которые в ней в первую очередь нуждаются. То есть это пациенты с проявившейся клиникой заболевания. Среди этих пациентов 85% перенесут заболевание в легкой форме. У них не разовьются осложнения, они переболеют простудоподобной симптоматикой и полностью поправятся.