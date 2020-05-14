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Доцент БГМУ о коронавирусе: «85% перенесут заболевание в лёгкой форме. Некоторые могут об этом и не узнать»

14 мая 2020 19:21
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
На сегодняшний день мы отказались от госпитализации бессимптомных контактов первого уровня. Мы можем их самоизолировать, мы можем наблюдать их амбулаторно. Соответственно, система здравоохранения сконцентрировалась на оказании помощи именно тем людям, которые в ней в первую очередь нуждаются. То есть это пациенты с проявившейся клиникой заболевания. Среди этих пациентов 85% перенесут заболевание в легкой форме. У них не разовьются осложнения, они переболеют простудоподобной симптоматикой и полностью поправятся.

Доцент БГМУ о коронавирусе: «85% перенесут заболевание в лёгкой форме. Некоторые могут об этом и не узнать»-1

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
А некоторые, вообще, об этом не узнают.

«Скажу честно, было страшно». Оператор СТВ Сергей Васюкевич рассказал, как заболел коронавирусом

Никита Соловей:
 Да, некоторые могут, вообще, об этом и не узнать. Для нас важно правильно диагностировать 15% пациентов, которые по ряду факторов – из-за сопутствующих заболеваний, из-за своего возраста – могут стать тяжелыми либо иметь осложнения. Они, как раз, требуют госпитализации. Поэтому, используя целый ряд инструментов, мы можем их своевременно выявить, госпитализировать и начать оказывать им как можно раньше необходимую помощь. 

# Коронавирус # общество # Никита Соловей # Игорь Позняк

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