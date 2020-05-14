С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?

Появятся новые аттракционы в парке Челюскинцев. Все остальные сооружения также прошли тест-драйв. Их обновили и подкрасили. Кроме того, в действие вступят и новые правила: поручни, ремни безопасности, кабины и посадочные модули будут обрабатываться дезинфицирующими средствами несколько раз в день.