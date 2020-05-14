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С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?

14 мая 2020 19:48
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Новости Беларуси. В Минске 15 мая после долгого перерыва начнут работать аттракционы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, парк Горького впечатлит любителей экстрима огромными вращающимися качелями. В небо они взмываются на 10-метровую высоту.

С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?-1

С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?-3

Появятся новые аттракционы в парке Челюскинцев. Все остальные сооружения также прошли тест-драйв. Их обновили и подкрасили. Кроме того, в действие вступят и новые правила: поручни, ремни безопасности, кабины и посадочные модули будут обрабатываться дезинфицирующими средствами несколько раз в день.

С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?-6

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Из последних новшеств – внедрена система покупки билетов через интернет. Это позволит обеспечить социальное дистанцирование и исключить излишнее скопление людей у касс, исключить очереди при покупке билетов.

# Аттракционы # общество # Владимир Бабивский # Фотофакт

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