«Приоткрыть что-то неизвестное». Какие тайны Брестской крепости смогут раскрыть посетители в новом музее комплекса

Новости Беларуси. Неизвестная история Брестской крепости. В мемориальном комплексе готовят к открытию новый музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из последних очагов обороны легендарной цитадели – Восточный форт. Десятилетиями он был закрыт для широкой публики. А уже скоро – накануне скорбной даты 22 июня – посетители смогут приоткрыть завесу тайны. Кристина Протосовицкая побывала в обновленном форте одной из первых и готова поделиться подробностями.

Остров Западный, ныне – Пограничный. С него предстает самый неожиданный вид на Брестскую крепость. Открытый для посещений в 2013 году, он по-прежнему будто рассказывает ту историю цитадели, где все начиналось.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «5-й форт»:

45-я пехотная дивизия именно на этом направлении нанесла свой главный удар по крепости. Всего остров в поперечнике туда, на запад, чуть более 550 метров. И первая волна гитлеровцев – в 4.15 начался обстрел Брестской крепости – через 4 минуты после начала обстрела уже форсировать начали фашисты.

С острова живыми на «большую землю» в первые дни войны выбраться удалось семи пограничникам. Пока восстановить судьбы удалось только двух. Известно, раненый пограничник Николай оказался именно в Восточном форте. По воспоминаниям, в руках у него были сапоги – видимо, переплывал.

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Когда ему перевязывали голову, он спросил: «Почему вы не стреляете из пулемета?» Многие бойцы, которые здесь были (они были новобранцами), и они ответили, что не умеют стрелять. Тогда он сказал: «Я умею стрелять».

Из-за такого отпора 29 июня немцы сбросили на Восточный форт почти двухтонную бомбу (или «Сатану»). Это одно из последних мест ожесточенных боев 1941-го. Около 400 бойцов из разных частей держали оборону под командованием Петра Гаврилова. Его взяли в плен только спустя 32 дня. Последнему защитнику крепости посвятят один из пяти залов нового музея. Инна Гавриленко:

Два зала – это экспозиция на улице. Будет свободный вход, и у посетителей будет возможность увидеть с казематов форта именно ту территорию, которую видели бойцы в 1941-м, когда ее обороняли.

Позади большая работа реставраторов и архитекторов – форт укрепили и провели коммуникации. Современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников. А увидеть крепость глазами оборонявших ее солдат можно будет благодаря новому ракурсу.

Инна Гавриленко:

Сортия – эта галерея, она очень хорошо сохранилась сегодня. Есть такая возможность у наших посетителей – пройтись по этим коридорам, построенным еще в конце XIX века. Сортия – своеобразный коридор между внутренним и внешним валом форта. В 1941-м он оказался заваленным.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Накануне войны здесь находилась конюшня. В июне 1941-го из-за смертельной жажды лошадей решено было отпустить. В казематы перебрались женщины с детьми и раненые. Один из залов нового музея расскажет неизвестную – госпитальную – сторону жизни форта.

Строители сейчас завершают работы, а музейщики подбирают коллекцию экспонатов. Многое из этого еще не показывали широкой публике.

Лариса Бибик, заместитель директора по научной работе МК «Брестская крепость-герой»:

Мы шли не один год, а можно сказать, даже 10-летия. Потому что копились материалы, над которыми работали наши сотрудники, первые создатели музея обороны Брестской крепости, которые записывали воспоминания очевидцев, тогда еще молодых людей, оставшихся в живых защитников крепости и членов их семей. Все это собиралось в фондовых коллекциях. И сегодня у нас такая возможность – приоткрыть что-то неизвестное.