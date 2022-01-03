Эта семья стала лучшей в Гомельской области. Чем супруги Каюмовы покорили жюри?

Новости Беларуси. В статусе лучшей семьи Гомельской области встретили 2022-й Тимур и Ангелина Каюмовы и их дочь Злата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они покорили жюри сочетанием узбекских и белорусских традиций, а также кулинарными и творческими талантами. Каюмовы в браке уже семь лет. Познакомились еще в детстве, когда гуляли в парке с родными. Ангелине запомнилось необычное и красивое имя мальчика. Спустя 14 лет Тимур написал ей в соцсетях. Так и завязались крепкие и романтичные отношения, которые привели к созданию семьи и рождению дочери.

Тимур Каюмов, житель Гомеля:

Мы знали, что достойно выступим, но до конца не верили, что можем первое место взять. Понимали, что едут достойные семьи. Конечно, помощь оказало и наше предприятие, у нас есть свои коллективы и хореографические, в котором мы с Ангелиной занимаемся, и вокальная студия, мы там периодически участвуем, выступаем. Когда встал вопрос, что надо принимать участие, наша художественный руководитель Елена Дмитриевна Ермак помогла со сценарием и подготовкой.

Ангелина Каюмова, жительница Гомеля:

Мы разные характером, я более такая – огонь, Тимур у меня более приземленный. И мы учимся. Мы учимся каждый день слышать друг друга, то есть решать какие-то проблемы. Обязанности у нас разделены пополам. Так как мы и работаем вместе, никто не сидит дома, не занимается хозяйством. Поэтому и быт мы тоже делим пополам. То есть у нас больше так: давай мы это все быстренько сделаем, чтобы могли всей семьей пойти вместе погулять.