«Мы растим новые кадры». Как единственной фабрике фортепиано на территории СНГ удаётся создавать качественный продукт?

Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться. Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения. За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.

Вот так, уверенно «шагая» по клавишам музыкального «белоруса», Мария постигает азы игры на фортепиано. В своем юном возрасте она уже может оценить качество инструмента.

Мария Козерог, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Это очень хороший инструмент, с легким ходом клавиш. На нем играть – одно удовольствие. Звук густой и объемный, очень приятный. Педаль хорошая, не скрипит, все хорошо и легко берется. Слышны все этажи и педали. Гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки в свое время тоже почувствовала «музыкальный голод». В период, когда в стране прекратился выпуск фортепиано, выручали те же «белорусы» своим качеством. Срок их эксплуатации (а это 15 лет) постепенно иссякал, и инструмент превращался попросту в антиквариат. Запуск новой фабрики позволил обновиться.

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

В прошлом году нам посчастливилось обновить свою базу материально-техническую. Было закуплено 14 новых пианино «Беларусь». Себя зарекомендовали в тех аудиториях, где они предназначены, – это теоретические кабинеты, кабинеты самоподготовки, небольшие классы для музицирования с другими инструментами, с духовыми или народными. Сегодня особых нареканий, претензий к данным инструментам не существует.

А если проблемы даже и возникнут (например, с настройкой инструмента), мастера «Фабрики фортепиано» готовы помочь всегда. Ведь их опыт бесценен. Набрать штат квалифицированных специалистов при возрождении музыкального бренда было одной из самых сложных задач. Поэтому молодым кадрам здесь искренне рады. И вот живой пример. Анастасия по профессии юрист. Бумажному делу предпочла работу с акустическими инструментами.

Анастасия Соколова, регулировщик клавишных инструментов предприятия «Фабрика фортепиано»:

Меня сразу посадили за операцию и сказали делать. Примерно показали, что-то поняла, что-то нет. Так и начала работать. Все показывают, ты запоминаешь, улавливаешь и делаешь.