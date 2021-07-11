Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик
Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.
Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.
За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.
Еще один нюанс: белорусы чаще отдают предпочтение электропианино. Мол, это дешевле и удобнее, доставить легче, соседям мешать не будешь. Но у профессионалов на этот счет своя точка зрения.
Елена Осташкина-Мысливчик, эксперт-акустик:
На электронном инструменте невозможно сформировать правильные ощущения пианистические. Я не говорю о том, что электронный инструмент невозможен. Он возможен, но уже для людей, которые уже где-то сформировали правильные ощущения. Тогда для каких-то целей – разбор текста, выучить что-нибудь наизусть, чтобы не мешать соседям – тогда это возможно.
Прежде чем новой клавиатуры коснутся пальцы потребителя, акустик проверяет инструмент на техническую пригодность и комфортность в использовании. Многолетний опыт позволяет Елене по звучанию инструмента определить мастера, который его изготовил. А значит тот факт, что каждый инструмент звучит по-своему, не миф.
Мастера белорусской «Фабрики фортепиано» оставляют небольшой секрет для своих клиентов, который стал уже традицией.