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Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик

11 июля 2021 17:59
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Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.

Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.

За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.

Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик-1

Еще один нюанс: белорусы чаще отдают предпочтение электропианино. Мол, это дешевле и удобнее, доставить легче, соседям мешать не будешь. Но у профессионалов на этот счет своя точка зрения.

Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик-4

Елена Осташкина-Мысливчик, эксперт-акустик:
На электронном инструменте невозможно сформировать правильные ощущения пианистические. Я не говорю о том, что электронный инструмент невозможен. Он возможен, но уже для людей, которые уже где-то сформировали правильные ощущения. Тогда для каких-то целей – разбор текста, выучить что-нибудь наизусть, чтобы не мешать соседям – тогда это возможно.

Прежде чем новой клавиатуры коснутся пальцы потребителя, акустик проверяет инструмент на техническую пригодность и комфортность в использовании. Многолетний опыт позволяет Елене по звучанию инструмента определить мастера, который его изготовил. А значит тот факт, что каждый инструмент звучит по-своему, не миф.

Мастера белорусской «Фабрики фортепиано» оставляют небольшой секрет для своих клиентов, который стал уже традицией.

Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик-7

В самом конце берется последняя клавиша, когда уже все готово, человек расписывается здесь.

Так мастера за свою работу несут ответственность. И, пожалуй, таким и должен быть национальный бренд: качественным, доступным, сделанным с душой. А по-другому белорусы и не умеют.

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# Музыкальное искусство # общество # Елена Осташкина-Мысливчик # Юлия Стриго # Фотофакт

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