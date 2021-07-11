Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик

Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться. Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения. За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.

Еще один нюанс: белорусы чаще отдают предпочтение электропианино. Мол, это дешевле и удобнее, доставить легче, соседям мешать не будешь. Но у профессионалов на этот счет своя точка зрения.