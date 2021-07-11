Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?

Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.

Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.