«Доработана дека, звучит прекрасно». Вот как создают инструменты на «Фабрике фортепиано»

Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться. Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения. За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.

Столичная «Фабрика фортепиано» – это сборочное предприятие. Музыкальные гиганты всегда были затратными. Чтобы собрать пианино с нуля, необходимо закупить целый конвейер дорогостоящего оборудования. Задача практически неподъемная. Это, кстати, и стало причиной развала известной Борисовской фабрики. Поэтому сейчас ставка на качественную и быструю сборку из готовых материалов.

Максим Кравцов, ведущий специалист предприятия «Фабрика фортепиано»:

Для производства пианино «Беларусь» была закуплена, смонтирована и установлена современная линия, которая состоит из нескольких станков, которые позволяют очень качественно, четко, быстро производить операции, которые раньше были трудны и сложны. Например, это основная деталь пианино, это футер. На этом станке футер разогревается до температуры 50 ℃, что позволяет в дальнейшем склеивать корпус очень прочно, точно, сильно, на долгие годы.

К примеру, процесс сборки корпуса на былой Борисовской фабрике занимал целый день. Теперь с усовершенствованным оборудованием максимум 20 минут. «Фабрика фортепиано» выпускает модель «белорусов» в черном и белом цветах. Как и у скрипок Страдивари, у этих «джентльменов в смокингах» тоже есть свой секрет.