«Доработана дека, звучит прекрасно». Вот как создают инструменты на «Фабрике фортепиано»
Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.
Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.
За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.
Столичная «Фабрика фортепиано» – это сборочное предприятие. Музыкальные гиганты всегда были затратными. Чтобы собрать пианино с нуля, необходимо закупить целый конвейер дорогостоящего оборудования. Задача практически неподъемная. Это, кстати, и стало причиной развала известной Борисовской фабрики. Поэтому сейчас ставка на качественную и быструю сборку из готовых материалов.
Максим Кравцов, ведущий специалист предприятия «Фабрика фортепиано»:
Для производства пианино «Беларусь» была закуплена, смонтирована и установлена современная линия, которая состоит из нескольких станков, которые позволяют очень качественно, четко, быстро производить операции, которые раньше были трудны и сложны. Например, это основная деталь пианино, это футер. На этом станке футер разогревается до температуры 50 ℃, что позволяет в дальнейшем склеивать корпус очень прочно, точно, сильно, на долгие годы.
К примеру, процесс сборки корпуса на былой Борисовской фабрике занимал целый день. Теперь с усовершенствованным оборудованием максимум 20 минут. «Фабрика фортепиано» выпускает модель «белорусов» в черном и белом цветах. Как и у скрипок Страдивари, у этих «джентльменов в смокингах» тоже есть свой секрет.
Зоя Белько, консультант-технолог по производству музыкальных инструментов предприятия «Фабрика фортепиано»:
Помню, раньше, когда вклеивали молоточки, они были на четырех высотах, по четырем линейкам равняли, сейчас мы все молоточки равняем по одной линейке. Доработана дека, звучит прекрасно. Мы учли моменты, чтобы раму не рвало.
За важное – «начинку» инструмента – отвечает мастер-реставратор, тот же хирург, только на производстве. Он ежедневно вмешивается в сложный организм на 12 тысяч деталей.
Юлия Стриго, корреспондент:
А в эту комнату пианино отправляется на особенную процедуру, так называемый массаж. Вот это оборудование позволяет обыграть механику и уплотнить все ее детали. Таким образом, дальнейшая регулировка и настройка инструмента будут более точными, а запуск – с одного нажатия. И если за рубежом такую процедуру в процессе производства выполняют один раз, то на белорусской фабрике два. Как говорится, за качество отвечаем.
Читайте также:
«Мы растим новые кадры». Как единственной фабрике фортепиано на территории СНГ удаётся создавать качественный продукт?
Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?
Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик