Что ждёт белорусов на выборах в 2024-м? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация. Почему время «Белой Руси» взять курс на партийную трансформацию? Является ли новый статус ВНС теми самыми «демократическими пераменамі»? С чем подходим к новой политической кампании 2024-2025?

Прения, дебаты и настоящий диалог по существу развернутся вечером в понедельник, 13 февраля, на площадке единственного общественно-политического ток-шоу на отечественном телевидении, которое выходит в прямом эфире. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, приходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Смотрите «По существу» завтра, 13 февраля, в 18:30 на СТВ.