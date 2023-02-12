Как планировать работы с растениями в феврале? Сверимся с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать февраль? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

13 февраля можно сеять на рассаду лук-порей для открытого грунта. Также можно высаживать редис, петрушку, сельдерей и мангольд. А вот любая обрезка в этот день не рекомендуется.