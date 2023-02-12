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Как планировать работы с растениями в феврале? Сверимся с лунным календарём

12 февраля 2023 12:48
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать февраль? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

13 февраля можно сеять на рассаду лук-порей для открытого грунта. Также можно высаживать редис, петрушку, сельдерей и мангольд. А вот любая обрезка в этот день не рекомендуется.  

Как планировать работы с растениями в феврале? Сверимся с лунным календарём-1

14-15 февраля можно сажать ампельные и вьющиеся цветы, укоренять черенки. Также это благоприятное время для посева среднеспелых сортов редиса для теплицы, на рассаду – острого перца для открытого грунта и пленочной теплицы.  

16-17 февраля можно замачивать семена, сеять редис, репу. Можно пикировать сеянцы. А вот работать с корнями растений календарь не рекомендует.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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