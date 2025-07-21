Президент Беларуси подписал указ, который трансформирует систему сбора информации в стране. Основная цель – реализовать принцип «однократного получения информации и возможность многократного ее использования». Нововведения снизят отчетную нагрузку на юридических лиц и граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сведения будут размещаться на единых государственных информресурсах. Откуда их можно получать напрямую. Документ позволит упорядочить сбор данных, ускорит переход на безбумажный формат получения информации, улучшит ее качество и оптимизирует количество. Кроме того, с принятием указа трансформируются функции Межведомственного совета по государственной статистике.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Если до сегодняшнего дня Межведомственный совет назывался Межведомственным советом по государственной статистике, то с учетом требований главы государства в Директиве № 11, что основная масса информации должна собираться через информационные ресурсы, Межведомственный совет будет называться Межведомственным советом по управлению государственными данными.

Межведомственный совет по управлению государственными данными обязан будет провести инвентаризацию всех имеющихся в стране информационных ресурсов, а также проверить их на предмет дублирования. Ранее заключения совета носили рекомендательный характер. Теперь же его требования станут обязательными.