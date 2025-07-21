Миграционный кризис в Польше – как Варшава собирается решать вопрос с нелегалами?

В минувшую субботу Польшу захлестнула волна антимиграционных протестов с беспорядками и столкновениями с полицией. Там вспоминали жертву нападения мигранта. В связи с убийством 24-летней польки в Торуни был задержан гражданин Венесуэлы, нелегально находившийся в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антимиграционные выступления, организованные ультраправыми силами страны, сопровождались стычками с польскими левыми и антифашистами, которые, наоборот, выступили в защиту мигрантов. Это говорит о том, что в Польше продолжается раскол вокруг темы беженцев и трудовой миграции. Одни кричат об «исламской угрозе» и выступают против легализации беженцев, другие призывают к уважению прав человека.

Например, ПиС – бывшая правящая партия Польши – заявляет, что Германия наводняет страну нелегалами, тайно перевозя их через границу. Но в реальности «Право и справедливость», находясь у власти, на системной основе торговала рабочими визами и приглашала выходцев из Африки и Азии в Польшу. Кроме того, данные польского МВД говорят о том, что пик преступлений, совершенных иностранцами, пришелся как раз на годы правления ПиС, а сейчас это число снижается. Поэтому реальной причиной протестов является не возросшая агрессивность мигрантов, а борьба за власть.

Рост антимиграционных настроений наблюдается по всей Европе. А учитывая развитие различных региональных конфликтов, улучшений в ближайшее время явно не предвидится. Проблемы и в той же Германии, от которой Польша якобы защищает себя, введя пограничный контроль. Поскольку в экономике ЕС происходит военный перелом – европейцы хотят довести расходы на оборону до 5% ВВП – им необходимо изымать средства для финансирования армии из социальной сферы.

Потому выплаты беженцам в ЕС повсеместно будут сокращать, уменьшатся и квоты для их приема. Сегодня это общая тенденция, тон которой задает Германия, главный финансовый донор ЕС. Канцлер Мерц на прошлой неделе анонсировал ужесточение социальных программ для безработных и малообеспеченных, а также по адаптации иностранцев. Кроме того, будут изменены правила получения финансовой помощи.

Такая мера на первых порах может привести к оттоку мигрантов из Германии в сопредельные страны ЕС, где социальные выплаты останутся на прежнем уровне. Либо в Британию, которая не входит в ЕС и не может депортировать туда иностранцев. Однако вряд ли беженцы выберут Польшу, которая хоть и граничит с Германией, проявила себя ксенофобским и расистским государством.

Поэтому заметно, что и власть, и оппозиция в Польше в целом поддерживают патрули на границе, не пытаются расследовать случаи убийств в приграничной зоне с Беларусью, а также увеличивают штат силовых структур.

А для тех, кто попал в страну легально, миграционная политика ужесточается уже сейчас – трудности с легализацией возникли и у украинцев, которым массово отказывают в предоставлении убежища.