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Рачков: рост торговли Беларуси с Ираном составил около 42%

21 июля 2025 16:55
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Беларусь продолжает укреплять позиции на Ближнем Востоке. В столицу по приглашению Палаты представителей Национального собрания прибыла парламентская делегация из Ирана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Иран обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста.

 

Рачков: рост торговли Беларуси с Ираном составил около 42%-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы обратили особое внимание на вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Следует отметить, что рост товарооборота в 2024 году составил 14 %, в первом квартале 2025 года двухсторонняя торговля развивается еще более динамично, рост около 42 %.

В графике иранской делегации также запланировано посещение белорусских предприятий, медицинского университета, Национальной библиотеки и мемориального комплекса «Хатынь». Цель нынешнего визита – обсудить широкий круг вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.

# Сергей Рачков # Беларусь-Иран

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