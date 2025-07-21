Как белорусские предприятия выдерживают конкуренцию на российском рынке? Эксперт рассказал о преимуществах

Новые пути для сотрудничества Беларуси и России? Что дают такие крупные площадки, как Форум регионов и ИННОПРОМ? Почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов и с какими партнерскими кейсами они уезжают? И какие рекорды ставят белорусские промышленные гиганты? На площадке ток-шоу «По существу» собрались теоретики и практики, чтобы обсудить силу интеграции и кооперации.

Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по экономике:

Рынок на самом деле высококонкурентный. Действительно, вот коллеги сказали, это так. И, конечно, мы чувствуем и местных производителей, которые там хозяева этого рынка, надо сказать честно, и китайских внешних игроков, которые на этом рынке тоже очень активно участвуют. Но мы имеем свою нишу, имеем свою долю. И надо тоже, наверное, сказать и слова благодарности, что нас там знают, что нас там ценят, что нас там воспринимают как действительно серьезного игрока. Воспринимают наши новые модели достаточно тепло, достаточно открыто.

Кирилл Казаков, СТВ:

Питер против вас еще воюет очень по-черному? Потому что горящие МАЗы, о которых даже Президенту надо было рассказывать. Я просто удивляюсь, что МАЗы не горят нигде, кроме Петербурга. Я просто прекрасно понимаю, какой это рынок лакомый для всех остальных. Потому что цифра, которую озвучили на прошлой неделе, 1 700 автобусов. Вот что вы делаете для того, чтобы побороть эту всю историю? То есть я понимаю, что у вас честный тендер, а воюют-то не по-честному.

Александр Игнатюк:

Да, воюют, и как вы сказали, и не по-честному, так и в ценовом сегменте очень сильно воюют. Поэтому мы стараемся работать открыто. Если брать Петербург, где у нас такой сложился кластер и стратегический город, где мы занимаем достаточно большой удельный вес в транспорте, мы там создаем сервисное обслуживание, скажем так, более точечно по сравнению с тем, как мы работаем в остальных регионах. Там у нас создано свое специализированное подразделение нашей дочерней компании «МАЗ-РУС», которая занимается непосредственно отслеживанием, обслуживанием этой техники в автопарках, обучением водителей, обучением механиков обслуживать эту технику, потому что не всегда это брак заводской или не всегда это брак запчасти. Каждая техника требует обслуживания своего.