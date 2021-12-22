Григорий Азарёнок стал Дедом Морозом для ребят в детском доме: когда ты даришь эмоции, танцуешь, сам заряжаешься

Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети? Материал Полины Королевы.

На улице минусовая температура, зимними светлячками горят гирлянды, а окна украсил колкий узор – это Новый год переворачивает страницы календаря. В преддверии главного декабрьского праздника продолжаются чудеса для самых юных белорусов, которые ждут сказки, пожалуй, больше остальных.

И снежный волшебник ответил на скромные послания. В красной шубе и с мешком подарков он приехал на праздник, чтобы наколдовать сказку: яркую, сладкую, добрую.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Когда ты что-то получаешь, это очень приятно, но когда ты отдаешь, даришь, даришь эмоции тем более, танцуешь с этими детьми, ты сам заряжаешься, сам становишься немного добрее, чутче, сам понимаешь, что на самом деле важно в этой жизни.