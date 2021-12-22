«Нам очень хочется, чтобы этот праздник им запомнился». Какие подарки белорусские компании отправили в детдом?

Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети?

Под красной шубой прятались журналисты телеканала СТВ, который на протяжении долгих лет принимает участие в благотворительной акции. Этот год не стал исключением.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Приехали мы не с пустым руками, к нам присоединились наши партнеры – это ведущие белорусские производители. Это обувной холдинг «Марко», производитель одежды Mark Formelle, а также минский часовой завод «Луч». Ну и какой праздник без сладких подарков? Поддержала кондитерская фабрика «Коммунарка». Нам очень хочется, чтобы этот праздник им запомнился и они порадовались этим подаркам. Телеканал СТВ желает всем деткам детского дома быть здоровыми и найти семью в этом году.