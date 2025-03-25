Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости

Сохранение исторической памяти в год 80-летия Победы остается не просто актуальным, а жизненно важным. Эта дата напоминает о мужестве и самоотверженности наших предков.

Брестчанка Мария Федоровна Апанович – ребенок войны. Она родилась в партизанском отряде Дзержинского и о трагических событиях тех лет знает не понаслышке. Женщине удалось уцелеть, и когда она выросла, то решила связать свою судьбу с Брестской крепостью.

Екатерина Гасанова, внучка Марии Федоровны:

Моя бабушка работала долгие годы в экскурсионном бюро и водила экскурсии по местам боевой славы Первой и Второй мировой войны. Помимо этого, она некоторое время работала фотокорреспондентом Брестской крепости в мемориальном комплексе, работала сотрудником музея и преподавала в университете.