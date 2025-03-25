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Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости

25 марта 2025 12:13
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Сохранение исторической памяти в год 80-летия Победы остается не просто актуальным, а жизненно важным. Эта дата напоминает о мужестве и самоотверженности наших предков. 

Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости-2

Брестчанка Мария Федоровна Апанович – ребенок войны. Она родилась в партизанском отряде Дзержинского и о трагических событиях тех лет знает не понаслышке. Женщине удалось уцелеть, и когда она выросла, то решила связать свою судьбу с Брестской крепостью. 

Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости-4

Екатерина Гасанова, внучка Марии Федоровны:
Моя бабушка работала долгие годы в экскурсионном бюро и водила экскурсии по местам боевой славы Первой и Второй мировой войны. Помимо этого, она некоторое время работала фотокорреспондентом Брестской крепости в мемориальном комплексе, работала сотрудником музея и преподавала в университете. 

Работала фотокорреспондентом в мемориале. Как белоруска по крупицам собирала истории Брестской крепости-6

Мария Федоровна занималась фотосъемкой Брестской крепости в послевоенное время, сочетая новые кадры с работами, сделанными в довоенное время. Это позволило создать уникальный контраст между прошлым и настоящим, запечатлев дух времени. Ее снимки размещены в выставочном зале мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Фотография # История # Екатерина Гасанова

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