Тот, кто не знает историю, не знает фактически ничего – заслуженный работник образования Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Александр Пахучий, заслуженный работник образований Республики Беларусь:

Уже в 5-6 классе у меня была мысль стать учителем и доказать своим же учителям, что можно по-другому относиться к детям, не так жестко, не так сурово.

Тот, кто не знает историю, тот не знает фактически ничего. То, что делается на Западе, в моей родной Украине, это переписывание истории. Ищут моменты, как удобно нынешней власти. А история – такая штука – это было или нет. Мне трудно понять логику нынешних украинских властей. Там сносят памятники, переименовывают улицы… Снести памятник генералу, который освобождал Киев… Национализм очень быстро перерастает в нацизм. Будет горе. Мне просто жалко народ, который сейчас страдает от недалекой политики и нынешних властей, и предыдущих.