Холод делает организм более склонным к заболеваниям. Как укрепить иммунитет ребёнка зимой?

Зима – это время года, когда дети наиболее уязвимы перед различными вирусами и бактериями. Холод делает организм ребенка более склонным к различным заболеваниям, таким как острая респираторная вирусная инфекция. Поэтому важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы защитить детей от болезней.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Первое и главное – это здоровый образ жизни. Ежедневно нужно гулять на свежем воздухе. Обращать внимание на то, что наши детки должны быть одеты по погоде. Сбалансированное питание обеспечит вашему ребенку хорошее здоровье. Питание включает в себя необходимые витамины, а также продукты, богатые омега-кислотами и другими ценными компонентами.

Следите за тем, чтобы ребенок высыпался. Сон играет важную роль в психическом и эмоциональном развитии. Организм ребенка восстанавливается и укрепляется. Происходит обновление клеток и тканей.

Наталья Орлова:

В зимний период абсолютно не противопоказано проводить закаливающие процедуры со своими детьми. Это может быть обтирание, снижение температуры в комнате, в помещениях, где детки находятся. В спальнях, там, где они спят, в детских коллективах, в детских садах. Это помогает укрепить их иммунитет.

Соблюдайте гигиену. Научите ребенка правильно мыть руки с мылом и водой, особенно после посещения общественных мест, контакта с больными людьми и использования общественного транспорта.

Наталья Орлова:

Хочется обратить внимание родителей на то, что назначение вашим деткам препаратов, которые каким-то образом могут повлиять на иммунную систему, является в обязательном порядке прерогативой медработника, в первую очередь, педиатра или врача-терапевта. Не назначайте самостоятельно по совету других родителей своим деткам препараты иммуностимулирующего назначения.