Фея цветов из Воложинского района! История многодетной мамы, которая занимается флористикой

Тарпаны, байдарки, колоритные агроусадьбы – вишенки Воложинского туризма. Но сегодня мы откроем для вас новое направление – экотуры выходного дня, рассказали в программе «Путевка BY». Их организует многодетная мама и талантливый флорист Светлана Логашина. Из Минска перебрались всей семьей в деревню Дружичи и построили дом мечты. Здесь, и правда, рай на земле и место силы. Предналибокская пуща, хвойные леса, красавица Ислочь. Живописную прогулку рекомендуем всем городским, чтобы надышаться чистейшим воздухом, вдохновиться красотами и восполнить внутренние батарейки, а летом полакомиться ягодами и походить босиком по росе.

Светлана Логашина, флорист:

Недалеко находится Новинская криница, которую очень здорово посетить летом. Вы спускаетесь к этим семи ручьям, которые бьют со склона и чуть дальше впадают, питая Ислочь своими водами. Вода чистая, в этом месте очень тихо и глубоко, можно услышать, как кровь течет и пульсирует. Безусловно, пробуем воду, которая освящена. В этом месте стоит крест, даже молебны проводятся. Полна Беларусь наша такими здоровскими, красивыми местами, которые учат слушать себя.

Хозяйка фазенды приглашает в домашнюю оранжерею. Кажется, недавно в этой мастерской плела венок Белоснежка или Золушка. Но нет, здесь творит фея Светлана. Калейдоскоп цветов, красок и ароматов в каждом разбудит чувство прекрасного. Ведь здесь живет лето круглый год. Роман с сухоцветами неслучаен. Хотя по профессии наша героиня экономист-международник, росла в деревне и с детства была влюблена в цветы. Студенткой изучала ландшафтный дизайн, и, будучи в декрете, решила создать свое арт-пространство и проводить чудесные мастер-классы по флористике.