«Соблюдение питьевого режима – момент, который часто забывается». К перенёсшим коронавирус на дом приезжают сотрудники поликлиник

Как помогают сотрудники городских поликлиник людям, перенесшим вирусную инфекцию, выясняем в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Почему и оказались готовы Столбцы». Чем уникальна система здравоохранения в Минской области
Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:
Те, которые выписываются из стационара – нам передаются списки пациентов, каждый стационар, что выписан такой-то пациент, такой-то диагноз, такое-то состояние. Пациенту, естественно, при выписке даются рекомендации, как при любом заболевании ,на долечивание. То есть мы, доктор, приходя к пациенту – это бригады контактные. У нас выделены бригады, которые ездят к пациентам, которые являются просто контактами первого уровня, а есть бригады, которые ездят к пациентам, у которых подтвержденный диагноз COVID-19.