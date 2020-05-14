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«Соблюдение питьевого режима – момент, который часто забывается». К перенёсшим коронавирус на дом приезжают сотрудники поликлиник

14 мая 2020 21:47
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Как помогают сотрудники городских поликлиник людям, перенесшим вирусную инфекцию, выясняем в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

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Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:
Те, которые выписываются из стационара – нам передаются списки пациентов, каждый стационар, что выписан такой-то пациент, такой-то диагноз, такое-то состояние. Пациенту, естественно,  при выписке даются рекомендации, как при любом заболевании ,на долечивание. То есть мы, доктор, приходя к пациенту – это бригады контактные. У нас выделены бригады, которые ездят к пациентам, которые являются просто контактами первого уровня, а есть бригады, которые ездят к пациентам, у которых подтвержденный диагноз COVID-19.

«Соблюдение питьевого режима – момент, который часто забывается». К перенёсшим коронавирус на дом приезжают сотрудники поликлиник-1

Приезжает бригада, видит эпикриз, она видит пациента, доктор оценивает состояние пациента на данный момент, потому что дальнейшая тактика будет зависеть именно от этого. Некоторые пациенты чувствуют себя прекрасно, ожидают  только отрицательного мазка, чувствуют себя хорошо. Некоторые пациенты нуждаются в проведении дыхательной гимнастики – многие пациенты, которые перенесли тяжёлые пневмонии. Многим пациентам нужно проговаривать особенности, например, соблюдение питьевого режима. Потому что это тот момент, который часто забывается. И это очень важно при этой инфекции. Потому что сгущение крови – это такой момент… Это витаминотерапия – тоже есть определенные рекомендации, которые пациент уже профилактически должен на этапе долечивания соблюдать.

# Коронавирус # общество # Алина Рогова # Игорь Позняк

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