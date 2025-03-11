«Мы пойдём в сельское хозяйство!» Узнали, чем будут заниматься в новом научном центре искусственного интеллекта

Еще одна важная вершина белорусской науки. В конце февраля в стране создан научный центр искусственного интеллекта. О деятельности центра и его значении для науки и общества в Беларуси поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Сергеем Кругликовым, генеральным директором Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук. Александра Каштанова, ведущая:

Почему возникла такая ситуация и каков мотив создания научного центра искусственного интеллекта в Беларуси?

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Сейчас весь мир идет по развитию данных технологий в интересах различных сфер деятельности. Мы с нашими китайскими партнерами знакомы уже давно. Это компания интеллектуальной технологии, резидент парка «Великий камень». Пришли к такому мнению, что пора уже делать что-то совместное, хорошее на пользу двух стран. Но мы говорим о том, что этот центр не просто так создан. Этот центр создан для того, чтобы по максимуму привлекать инвестиции наших китайских партнеров. А китайцы действительно видят в нас стратегических партнеров и об этом говорят. Юлия Самусенко, ведущая:

Как вы видите применение разработок вашего центра в экономике?

Сергей Кругликов:

Глава государства обращает в последнее время внимание на вопросы практичности научной деятельности Национальной академии наук. Здесь мы уже понимаем, что все купить мы самостоятельно не можем. А наши китайские партнеры предлагают свои услуги, предлагают свое оборудование. Это различные роботизированные комплексы. И в первую очередь мы пойдем в сельское хозяйство, потому что сейчас создается платформа точного земледелия, а роботизированные комплексы, работающие без участия человека, позволят решить вопросы точного земледелия. У них есть своя база, у нас есть наши мозги, наши алгоритмы, наши разработчики. Им интересно, что эта техника будет двигаться по полям Беларуси, потому что самих китайцев никто на наши поля не пустит. Начнем с сельского хозяйства, но мы уже проговорили вопросы и здравоохранения, интеллектуальной медицины. Мы проговорили вопросы выпуска лекарственных препаратов, потому что у нас достаточно сильная школа в Объединенном институте проблемы информатики по моделированию и проектированию лекарственных препаратов. Александра Каштанова:

А как быть с кадрами? Будут ли в вашем центре работать, преподавать, возможно, обучать кого-то?