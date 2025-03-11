Запрет на посещение лесов введён во всей Брестской и двух районах Гомельской области

Посещение лесов под запретом! По всей Брестской области, а также в двух районах Гомельской – Петриковском и Ветковском – объявлен четвертый класс пожарной опасности. Из-за ранней бесснежной весны реки обмелели, болота, как и почва, потеряли влагу, и все это способствует быстрому распространению огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025 года по всей стране было зафиксировано уже 115 лесных пожаров. А в Брестском регионе пламя уже прошло больше площадей, чем за весь 2024-й. К сожалению, чаще всего причиной его возникновения становится человек. В эти дни лесоводы и лесная охрана – на чеку. Специалисты регулярно патрулируют местность, оперативно выявлять очаги возгорания помогает автоматизированная система видеонаблюдения и раннего обнаружения.

Нет проблем и с техобеспечением: на вооружении более сотни пожарных автомобилей и 14 вездеходов, в начале года для лесной охраны Брестской области закупили свыше 150 ранцевых опрыскивателя. Но трагедию проще предотвратить, чем устранять последствия, поэтому сотрудники МЧС и лесного хозяйства просят белорусов воздержаться от посещения массивов и крайне осторожно обращаться с огнем.