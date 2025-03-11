Дефицит витамина D может привести к артрозу суставов! Ортопед о профилактике и методах лечения

Артроз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он может затрагивать любые суставы, но чаще всего проявляется в коленях, бедрах, руках и позвоночнике. Такое заболевание характеризуется изменением структуры суставов и разрушением хрящевой ткани.

Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Основной симптом – это боль, когда идет обострение. Это увеличение объема сустава, может появляться гиперемия или краснота в том или ином суставе. Общее недомогание – вплоть до того, что может подняться температура. Факторами, способствующими развитию артроза, являются избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни.

У людей старшего возраста изменения в хрящевой ткани происходят естественным образом, однако любители физической активности и профессиональные спортсмены могут столкнуться с более ранним развитием заболевания из-за постоянных нагрузок. Как правило, артроз проявляется постепенно. На ранних стадиях люди могут испытывать незначительную боль и дискомфорт в суставах. По мере прогрессирования заболевания боль становится более интенсивной.

Руслан Понтелей:

При появлении симптоматики (боль, припухлость, хрусты, болевые щелчки) методом диагностики является рентгенография того или иного сустава. Этим занимаются специалисты – ревматологи, ортопеды. Если нет таких специалистов, можно сходить к хирургу. На приеме у ортопеда или у хирурга врачи проводят клинический осмотр, оценку объема движений – болезненные или безболезненные, связочная стабильность. В последующем назначается выполнение стандартных рентгенографий, а также сдача анализов.

Лечение артроза – это не только применение медицинских препаратов. Образ жизни имеет огромное значение. Правильное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек могут замедлить прогрессирование заболевания. На начальных стадиях важно снизить нагрузку на пораженные суставы и своевременно скорректировать избыточный вес. Руслан Понтелей:

Лечение артроза заключается на первых порах в приеме противовоспалительных средств, так называемых препаратов хондропротекторов. К последним относятся уколы внутрь сустава – гиалуроновая кислота. Она относится к хондропротекторам последнего, или шестого, поколения. Разгрузка конечностей на этапе, когда обострение боли. Вне обострения – лечебная гимнастика, физкультура. Сустав любит движение, но он не очень любит нагрузку.