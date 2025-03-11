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Представители делегации Приморского края России возложили цветы на площади Победы

11 марта 2025 07:45
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Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России укрепляется. Развивать взаимодействие помогают прежде всего личные контакты, а потому визиты наши ближайшие партнеры наносят регулярно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители делегации Приморского края России возложили цветы на площади Победы-2

В эти дни в гостях – делегация Приморского края во главе с губернатором. С этим регионом мы сотрудничаем давно и весьма продуктивно, но еще есть куда расти. 11 марта в программе российских коллег многочисленные встречи и переговоры. Но прежде чем приступить к делам, традиционная церемония в сердце белорусской столицы. 

Делегация Приморского края побывала на площади Победы. К величественному обелиску россияне возложили цветы в знак памяти и уважения павшим воинам, которые заплатили самую высокую цену за мир и независимость. Погибших почтили минутой молчания.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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