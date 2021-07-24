«Волновались, даже звонили, но ты не поднимаешь телефон». Отец троих детей о работе водителем в МЧС

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Александр Гайдук, водитель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
Водитель у нас отвечает за доставку личного состава к месту ЧС. Каждый выезд – это у нас своеобразная ситуация, одинаковых выездов не бывает, всегда все по-разному. Смотрите, вы следуете на обычном грузовике, соблюдая правила дорожного движения. А когда ты едешь на ЧС, пожар, ты знаешь, что у тебя где-то людям нужна помощь, где-то ты стараешься отступить от правил дорожного движения, конечно же, но стараешься, чтобы это все было очень аккуратно. Чтобы не совершить ДТП, не наделать еще больше беды. От обычного водителя грузовика отличаешься очень. На тебе большая ответственность, мышление должно работать на все 100 %. Адреналин ты ощущаешь при выезде, когда слышишь звук тревоги, а потом уже ты спокоен, просто ты направлен на то, чтобы доехать до места ЧС, подать воду, выполнить свои обязанности правильно и без каких-то заминок, запинок, чтобы все было четко, вовремя, хорошо.
Александр Гайдук:
У меня трое детей. Первое время, когда едешь на вызов с сиреной, они слышат, волновались, даже звонили, но ты не поднимаешь телефон. Когда уже возвращаешься – перезваниваешь. Спрашивают: все хорошо? Да, все хорошо, все замечательно. Да, первое время было волнение, теперь привыкли, все хорошо.
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