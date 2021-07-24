«Волновались, даже звонили, но ты не поднимаешь телефон». Отец троих детей о работе водителем в МЧС

Александр Гайдук, водитель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:

Водитель у нас отвечает за доставку личного состава к месту ЧС. Каждый выезд – это у нас своеобразная ситуация, одинаковых выездов не бывает, всегда все по-разному. Смотрите, вы следуете на обычном грузовике, соблюдая правила дорожного движения. А когда ты едешь на ЧС, пожар, ты знаешь, что у тебя где-то людям нужна помощь, где-то ты стараешься отступить от правил дорожного движения, конечно же, но стараешься, чтобы это все было очень аккуратно. Чтобы не совершить ДТП, не наделать еще больше беды. От обычного водителя грузовика отличаешься очень. На тебе большая ответственность, мышление должно работать на все 100 %. Адреналин ты ощущаешь при выезде, когда слышишь звук тревоги, а потом уже ты спокоен, просто ты направлен на то, чтобы доехать до места ЧС, подать воду, выполнить свои обязанности правильно и без каких-то заминок, запинок, чтобы все было четко, вовремя, хорошо.