Конфликты в родительских чатах. Психологи рассказали, как правильно реагировать на провокации

Родительские чаты – удобный инструмент решения школьных вопросов, но иногда такая переписка заходит слишком далеко. Слово за слово – и уже не про детей. Почему обычный чат становится ареной для споров?

Владислав Аксинович, многодетный отец:

Причиной конфликтов в родительских чатах чаще всего становится денежный вопрос. У одних уровень достатка больше, они хотят больше сдать, другие не могут столько сдать, для них это большая сумма. Некоторые родители в родительских чатах ведут себя не совсем корректно, можно даже сказать, агрессивно. Начинают с малого, какое-то легкое оскорбление, это все может перерасти в серьезный конфликт.



Казалось бы, простое общение для обмена информацией превращается в поле битвы за право говорить «правильно» и «неправильно». Разногласия по поводу питания, подарков или внешкольных мероприятий порой вызывают горячие споры.

Алина Макаренко, психолог:

Основная трудность, с которой сталкиваются родители в родительских чатах, – это разный уровень ожиданий и темперамента родителей. Кто-то больше склонен к тревоге и к контролю, кто-то – к дистанции и иронии, кому-то нужно подавать информацию развернуто, раскрыто, кто-то любит коротко и по делу. Разные стили рождают недопонимание. Также очень сложно договориться о границах, когда уместно писать, в каком тоне, что вообще считается нормой, где начало этой нормы, где ее конец.



Конфликты в родительских чатах часто возникают не из-за серьезных разногласий, а из-за отсутствия общих правил общения. Чтобы избежать недопонимания и сохранить уважительную атмосферу, важно заранее обсудить формат и тон переписки.