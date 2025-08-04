Конфликты в родительских чатах. Психологи рассказали, как правильно реагировать на провокации

Родительские чаты – удобный инструмент решения школьных вопросов, но иногда такая переписка заходит слишком далеко. Слово за слово – и уже не про детей. Почему обычный чат становится ареной для споров?
Родительские чаты – удобный инструмент решения школьных вопросов, но иногда такая переписка заходит слишком далеко. Слово за слово – и уже не про детей. Почему обычный чат становится ареной для споров?
Владислав Аксинович, многодетный отец:
Причиной конфликтов в родительских чатах чаще всего становится денежный вопрос. У одних уровень достатка больше, они хотят больше сдать, другие не могут столько сдать, для них это большая сумма. Некоторые родители в родительских чатах ведут себя не совсем корректно, можно даже сказать, агрессивно. Начинают с малого, какое-то легкое оскорбление, это все может перерасти в серьезный конфликт.
Казалось бы, простое общение для обмена информацией превращается в поле битвы за право говорить «правильно» и «неправильно». Разногласия по поводу питания, подарков или внешкольных мероприятий порой вызывают горячие споры.
Алина Макаренко, психолог:
Основная трудность, с которой сталкиваются родители в родительских чатах, – это разный уровень ожиданий и темперамента родителей. Кто-то больше склонен к тревоге и к контролю, кто-то – к дистанции и иронии, кому-то нужно подавать информацию развернуто, раскрыто, кто-то любит коротко и по делу. Разные стили рождают недопонимание. Также очень сложно договориться о границах, когда уместно писать, в каком тоне, что вообще считается нормой, где начало этой нормы, где ее конец.
Конфликты в родительских чатах часто возникают не из-за серьезных разногласий, а из-за отсутствия общих правил общения. Чтобы избежать недопонимания и сохранить уважительную атмосферу, важно заранее обсудить формат и тон переписки.
Юлия Чернышенко, психолог:
Уважаемые родители, данный чат создан для того, чтобы поддерживать наших детей, чтобы участвовать в организации. Давайте будем говорить «я высказывания» всем знаменитые, когда, если кому-то что-то не нравится, он не переходит на личность другого человека, а он говорит «я высказывание». Мне не нравится, я не согласен, я предлагаю вот так-то.
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