Песков назвал одно условие для возможной встречи Путина и Зеленского

Российский президент не исключает возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, встреча возможна после завершения необходимой работы на экспертном уровне.

При этом ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что условия РФ по украинской проблеме остаются неизменными. Он также отметил свое стремление к длительному миру, без временных ограничений, и свою готовность подождать, если Киев пока не готов к диалогу.

Фото: kremlin.ru