В СВР сообщили, что в Лондоне хотят подстроить аварию неугодного танкера

Служба внешней разведки РФ заявила, что спецслужбы Великобритании готовят диверсию в международных водах с целью спровоцировать экологическую катастрофу. Об этом пишет ТАСС.



По информации ведомства, планируется масштабная акция против «теневого флота», транспортирующего российскую нефть, с участием союзников по НАТО.

Как предполагается, инцидент с «неугодным» танкером будет использоваться в качестве повода, чтобы объявить российские перевозки угрозой международному судоходству. В результате могут быть произведены задержания судов и их принудительное сопровождение в порты НАТО.

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