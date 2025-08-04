Прямой эфир

В СВР сообщили, что в Лондоне хотят подстроить аварию неугодного танкера

04 августа 2025 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В СВР сообщили, что в Лондоне хотят подстроить аварию неугодного танкера-0

Служба внешней разведки РФ заявила, что спецслужбы Великобритании готовят диверсию в международных водах с целью спровоцировать экологическую катастрофу. Об этом пишет ТАСС.

По информации ведомства, планируется масштабная акция против «теневого флота», транспортирующего российскую нефть, с участием союзников по НАТО.

Как предполагается, инцидент с «неугодным» танкером будет использоваться в качестве повода, чтобы объявить российские перевозки угрозой международному судоходству. В результате могут быть произведены задержания судов и их принудительное сопровождение в порты НАТО.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В столкнувшемся с поездом автобусе в Ленинградской области было двое детей
04 августа 2025 12:06

В столкнувшемся с поездом автобусе в Ленинградской области было двое детей

Песков: Курс внешней политики в РФ определяет Путин
04 августа 2025 11:39

Песков: Курс внешней политики в РФ определяет Путин

Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
04 августа 2025 11:28

Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ