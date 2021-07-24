Спасатели выезжают и за пределы города. В чём специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.

Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям прошел длительный путь становления. Сегодня он представляет собой своеобразный симбиоз двух поколений: молодых, энергичных, исполнительных ребят и уже получивших определенный опыт квалифицированных спасателей пожарных. Их объединяют готовность оказывать помощь любому нуждающемуся, а также верность профессиональному долгу. Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям имеет современное пожарно-техническое вооружение, оборудование и инструменты, что позволяет нам реагировать на любые чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.