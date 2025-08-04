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Молодёжный состав столичного СКА провёл два матча в рамках Игр Дружбы СЕХА-лиги

04 августа 2025 11:38
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Молодежный состав столичного СКА провел два матча в рамках Игр Дружбы СЕХА-лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Вначале «армейцы» уступили представителю Бахрейна «Аль-Мухарраку» – 23:34. Во втором противостоянии не оставили шансов спортсменам из узбекского АГМК. Белорусы захватили лидерство по итогам первой половины, и до финальной сирены сохраняли комфортный задел. Результат – 32:27. У нас больше остальных – 7 мячей забросил Гайдук. Международные встречи стали подготовительными перед стартом в чемпионате страны.

# Гандбол

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