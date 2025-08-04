Песков: Курс внешней политики в РФ определяет Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин во многом определяет внешнюю политику страны, невзирая на различия во мнениях внутри руководства, в том числе на жесткие оценки зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом пишет ТАСС.

«Но главное, конечно, – это позиция президента Путина, – подчеркнул Песков. – В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин».

По мнению Пескова, такие разногласия характерны для всех стран.

Медведев часто публикует комментарии в социальных сетях, часто на иностранных языках, и известен своей резкой критикой западной политики.

Его заявления привлекают в последние недели внимание иностранных политиков, в том числе лидера США Дональда Трампа, который тоже активно пользуется соцсетями, особенно своей платформой Truth Social.