На огонь реагирует не так, как обычный человек. Как проходят тренировки спасателей?

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.

Антон Смольский, заместитель начальника Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

В данный момент происходит отработка вводной по выбросу безводного аммиака. Данная вводная отрабатывается еженедельно, чтобы личный состав был готов к ликвидации данного вида ЧС.

Александр Приступа, начальник караула Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:

Первоочередной нашей задачей является прибытие, разведка места. Устанавливается вещество, которого происходит розлив. Самой главной задачей является узнать наличие людей в ходе разведки. Делаем вначале пенную подушку, далее идет ограничение распространения облака аммиака. Если удалось нейтрализовать, то происходит сбор разлившегося вещества. Пожар в объемах, его можно спроектировать, его видно. А здесь не видно, облако в основном, поэтому приходится действовать на опыте просто, по-другому никак.

Антон Смольский:

Напрямую это связано с безопасностью и жизнедеятельностью всего города. Нужно как можно быстрее осадить облако и устранить протечку, потому что облако аммиака будет распространяться по ветру на близлежащие районы и жилые кварталы города Жодино.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Это специальная полоса препятствий для тренировки пожарных. Согласитесь, пока что выглядит довольно нестрашно и даже интересно, но это пока не добавили самый главный элемент – огонь.