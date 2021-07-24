На огонь реагирует не так, как обычный человек. Как проходят тренировки спасателей?

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели.
Антон Смольский, заместитель начальника Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
В данный момент происходит отработка вводной по выбросу безводного аммиака. Данная вводная отрабатывается еженедельно, чтобы личный состав был готов к ликвидации данного вида ЧС.
Александр Приступа, начальник караула Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
Первоочередной нашей задачей является прибытие, разведка места. Устанавливается вещество, которого происходит розлив. Самой главной задачей является узнать наличие людей в ходе разведки. Делаем вначале пенную подушку, далее идет ограничение распространения облака аммиака. Если удалось нейтрализовать, то происходит сбор разлившегося вещества. Пожар в объемах, его можно спроектировать, его видно. А здесь не видно, облако в основном, поэтому приходится действовать на опыте просто, по-другому никак.
Антон Смольский:
Напрямую это связано с безопасностью и жизнедеятельностью всего города. Нужно как можно быстрее осадить облако и устранить протечку, потому что облако аммиака будет распространяться по ветру на близлежащие районы и жилые кварталы города Жодино.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Это специальная полоса препятствий для тренировки пожарных. Согласитесь, пока что выглядит довольно нестрашно и даже интересно, но это пока не добавили самый главный элемент – огонь.
Виталий Дрозд, начальник Жодинского пожарного аварийно-спасательного поста № 11:
Проходили тренировки на огневой полосе психологической подготовки. Личный состав ежеквартально проводит такие занятия, проходя эту полосу. При тушении сложных пожаров, при виде значительного огня спасатель не так боится и реагирует совсем по-другому, не так, как обычный человек. Так как еще у тебя за плечами аппарат со сжатым воздухом, боевая одежда, тебе намного сложнее, все элементы огневой полосы проходим с ускорением.
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