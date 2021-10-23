«Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме

Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

23 октября Наталья Кочанова провела совещание на тему оказания плановой медицинской помощи с соблюдением социальной дистанции. С врачами общалась по селектору. Ситуация держится на жесточайшем контроле. В Минске, например, занято порядка 50 % койко-мест. То есть оказывать плановую медпомощь важно, нужно и можно. Министр Пиневич это тоже понимает.