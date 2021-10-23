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«Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме

23 октября 2021 16:39
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Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски.  

Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме-1

Евгений Пустовой, СТВ:
23 октября Наталья Кочанова провела совещание на тему оказания плановой медицинской помощи с соблюдением социальной дистанции. С врачами общалась по селектору. Ситуация держится на жесточайшем контроле. В Минске, например, занято порядка 50 % койко-мест. То есть оказывать плановую медпомощь важно, нужно и можно. Министр Пиневич это тоже понимает.  

«Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы откорректировали свои вопросы, планы, начиная с самого маленького районного центра и заканчивая крупными городами, областными центрами, Минском, и плановая помощь восстановлена в полном объеме. В том, котором необходимо. Читайте здесь.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Дмитрий Пиневич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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