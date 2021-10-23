«Мы оказываем помощь плановую и экстренную». Отменяют ли операции в РНПЦ «Кардиология», рассказала его директор

Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мои коллеги съездили в РНПЦ «Кардиология». Там говорят, что операции не отменяли.