«Мы оказываем помощь плановую и экстренную». Отменяют ли операции в РНПЦ «Кардиология», рассказала его директор
Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мои коллеги съездили в РНПЦ «Кардиология». Там говорят, что операции не отменяли.
Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:
Мы оказываем помощь плановую и экстренную жителям Республики Беларусь и, конечно, города Минска. Ежедневно в центре выполняются 4-5 сложнейших операций, таких как операции на клапанах сердца, аортокоронарное шунтирование, трансплантация сердца. Кроме того, мы выполняем высокотехнологичные, находясь на самых передовых позициях мира, – рентгенэндоваскулярные вмешательства. Буквально позавчера выполнялась операция чрескожной имплантации клапана в аортальную позицию.