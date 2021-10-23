Какой вакциной прививают беременных и есть ли риски? Всё, что нужно знать об этом будущим мамам

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация населения. Теперь уже и будущие мамы захотели обезопасить себя и ребенка. В Гродно беременные начали прививаться против коронавируса. Ученые уже доказали, что на репродуктивную функцию вакцина не влияет, зато риски во время беременности значительно снижает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Укол во имя рождения – истории беременности в репортаже Галины Буро.

Срок у меня 13 недель. Как и у всех, наверное, семей, папа хочет мальчика, мама – девочку. Но тут уже кто получится, главное, чтобы здоровенький был.

Вопрос здоровья в семье Татьяны во главе угла. Сама медик, она еще к планированию беременности подошла со всей ответственностью. Подготовка под контролем гинеколога – и вот две полоски на тесте. Коронавирусом не болела, но наслышана о последствиях. Потому о прививке, которая поможет сохранить спокойную беременность, задумалась едва ли не сразу после зачатия. Ведь в ее семье против коронавируса вакцинировались все.

Татьяна Иванова, жительница Гродно:

К этому надо прийти, наверное, самостоятельно, изучив те же статьи в интернете, посоветовавшись с врачом, как с акушером-гинекологом, так и обязательно с терапевтом. «Сама по себе пневмония – это нагрузка». Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Читайте здесь.

Перед прививкой обязательная консультация гинеколога, где специалист по анамнезу смотрит, нет ли противопоказаний, оценивает риски. На очереди – терапевт. Анализ общего состояния. И если врачи дают добро – процедурный кабинет.

Сегодня вакцинироваться захотели сразу пять беременных во 2-й женской консультации Гродно. У каждой свои история и мотивы. У Зинаиды срок 20 недель. То и дело счастливые глаза наполняются слезами. Ведь ее беременность сродни чуду. Годы бесплодия, и в тот момент, когда счастья уже и не ждали, оно постучалось. А с ним и тревога. Тяжелый COVID она позволить себе не может, просто не имеет права перед такой долгожданной зарождающейся жизнью.

Зинаида Некревич, жительница Гродно:

Доктор мне посоветовала, доктор хорошая, я к ней прислушиваюсь. С супругом, конечно, мы советовались, но больше склонились к тому, что это нужно сделать, пока нас это не коснулось. Страшно, чем дальше, тем страшнее становится, что идет такая пандемия. Поэтому мы недолго думали, решили, что лучше привиться. В Гродненской области сегодня самый высокий процент вакцинации беременных на фоне других регионов. Гинекологи признаются: сами не ожидали, что будущие мамы настолько ответственно подойдут к этому вопросу.

Галина Буро, корреспондент:

Вакцинация беременных одобрена и Минздравом, и Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину будущим мамам вводят китайскую Vero Cell. Стандартно после первого компонента через три недели второй. Врачи говорят, что беременность – это фактор риска для тяжелого течения коронавируса, особенно при штамме «дельта», если возраст 25+, лишний вес, хронические заболевания, работа с большим количеством людей. Вакцинироваться можно в любом триместре. Ведь у беременных с диагнозом COVID выше риск преждевременных родов, но и до родов может не дойти. Какой вакциной лучше прививаться беременным? Мнение эксперта – читайте здесь.

Светлана Купрашевич, заведующая женской консультацией № 2 Гродно:

У нас имеются случаи врожденных пневмоний у детей, имеются случаи прерывания беременности, невынашивания беременности. Прививка – это то, чем может защитить женщина себя и своего ребеночка.