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Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»

23 октября 2021 15:30
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Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот некоторые темы предстоящего выпуска. 

Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»-1

Коронавирус. Как будем лечить и почему другие болезни нельзя взять и отменить?

Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»-4

Бельгийские дипломаты предлагают ослабить санкции в отношении «Беларуськалия». Литва втихаря наращивает импорт белорусской электроэнергии, а Украина впервые за несколько десятилетий купила у нас яйца.

Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»-7

Преступный тренд в Беларуси. С машин начали воровать катализаторы. Как не стать жертвой преступников?

Смотрите программу «Неделя» в воскресенье, 24 октября, в 19:30 на телеканале СТВ. Подробнее в видеоматериале.

# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Оксана Семашко # Сергей Шуманский # Юлия Мычка # Кристина Сущеня # Виктор Пралич # Вадим Рабинович # Фотофакт

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