Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот некоторые темы предстоящего выпуска.
Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот некоторые темы предстоящего выпуска.
Коронавирус. Как будем лечить и почему другие болезни нельзя взять и отменить?
Бельгийские дипломаты предлагают ослабить санкции в отношении «Беларуськалия». Литва втихаря наращивает импорт белорусской электроэнергии, а Украина впервые за несколько десятилетий купила у нас яйца.
Преступный тренд в Беларуси. С машин начали воровать катализаторы. Как не стать жертвой преступников?
Смотрите программу «Неделя» в воскресенье, 24 октября, в 19:30 на телеканале СТВ. Подробнее в видеоматериале.