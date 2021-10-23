Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот некоторые темы предстоящего выпуска.

Коронавирус. Как будем лечить и почему другие болезни нельзя взять и отменить?

Бельгийские дипломаты предлагают ослабить санкции в отношении «Беларуськалия». Литва втихаря наращивает импорт белорусской электроэнергии, а Украина впервые за несколько десятилетий купила у нас яйца.