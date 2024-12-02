Предприятие «МАПИД» планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию 11 домов

Новые решения в сфере строительства и упор на развитие городов-спутников. В ближайшее предприятие «МАПИД» планирует ввести в эксплуатацию 11 домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это около 85 тысяч квадратных метров. Счастливыми новоселами станут минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Предприятием уже построено 150 тысяч квадратов. Как правило, новые дома возводят для многодетных семей, а также это арендное жилье. Основные объемы строительства вышли за пределы столицы, в города-спутники, а также Боровляны.

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Предприятие работает стабильно. Задачи на следующий год не менее сложные, поэтому в рамках своих обязательств мы готовы обеспечить выполнение тех решений, которые будут доведены руководством города.

Застройка продолжится в микрорайонах Лошица и Масюковщина. Также будут развивать Смолевичи и Колодищи.