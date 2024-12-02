Лукашенко: Белорусская нефтяная компания должна быть загружена под завязку

Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сегодня решился вопрос открытых вакансий в ряде государственных организаций. Новые руководители отправятся на «Белтопгаз», и «Минск Кристалл», Белорусскую нефтяную компанию. Касательно специалистов последней, Александр Лукашенко высказал опасения о недозагруженности кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам надо сильно определяться с Белорусской нефтяной компанией. Она должна быть загружена под завязку. Если нет, значит, эти специалисты должны работать по специальности по всей стране. Тебе вместе с правительством и Дмитрием Николаевичем [прим. ред. – Крутым] надо четко определиться – быть или не быть этой компании. А для того чтобы быть, надо фронт работы определенный.

Марат Малецкий, генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:

Задачи вполне прозрачные и конкретные: нарастить экспортные объемы реализации. Те препятствия и сложности, которые есть на внешнем контуре, в дальней перспективе они работают нам на руку. В том смысле, что делают нас сильнее и более конкурентоспособными.

С портфелями новых задач из кабинета Президента сегодня вышли заместители министров ряда ведомств, директор издательского дома «Звязда» и председатель Жодинского горисполкома. Подробности – в нашем вечернем выпуске.