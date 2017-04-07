США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке

Новости Сирии. Тревожные новости приходят с Ближнего Востока. США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию в регионе.

59 снарядов попали по аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

Его использовали сирийские военные и российские Воздушно-космические силы. Между тем, в Пентагоне утверждают, что по части базы, где могли находиться самолеты России, удары не наносились.

Отметим, до этого момента коалиция во главе с США атаковала лишь цели «Исламского государства». Теперь эксперты говорят о новом этапе военного вмешательства США в Сирии.