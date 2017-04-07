США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке

Новости Сирии. Тревожные новости приходят с Ближнего Востока. США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию в регионе.
59 снарядов попали по аэродрому Шайрат в провинции Хомс.
Его использовали сирийские военные и российские Воздушно-космические силы. Между тем, в Пентагоне утверждают, что по части базы, где могли находиться самолеты России, удары не наносились.
Отметим, до этого момента коалиция во главе с США атаковала лишь цели «Исламского государства». Теперь эксперты говорят о новом этапе военного вмешательства США в Сирии.
Президент Дональд Трамп принял решение об авиаударе после совещания с Советом нацбезопасности. Таков ответ Америки на химическую атаку в сирийском Идлибе, которую Вашингтон приписывает президенту Башару Асаду.
В МИД Сирии заявляют, что цель надуманная. А запасы химсредств из страны были успешно вывезены. К тому же, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации арсенала страны. Более того, за разоружение Сирии организация в 2013 году получила Нобелевскую премию мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О протестах, которые за авиаударом по Сирии, здесь.