6 Ми-8 российского производства поступили на вооружение Республики Беларусь

Они приземлились на аэродроме «Мачулищи» накануне Дня войск противовоздушной обороны. Машины позволят повысить боевой потенциал армии, надежность и безопасность полетов. Их они могут осуществлять в любое время суток, на малых высотах, в сложных погодных условиях.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Республики Беларусь:

Не смотря на внешнюю похожесть этого вертолета на простой Ми-8, это все-таки вертолет следующего поколения. Благодаря своему оборудованию позволяет экипажу вести навигацию, днем и ночью выполнять полеты.

Прибывшая партия из шести вертолетов Ми-8 завершила контракт по поставке Минобороны Беларуси 12 военных машин. Данная модификация имеет современный комплекс пилотажно-навигационного и радио- оборудования. Они оснащены приборами ночного видения и системой безпарашютного десантирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.