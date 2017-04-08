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6 Ми-8 российского производства поступили на вооружение Республики Беларусь

08 апреля 2017 12:03
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Новости Беларуси. Для охраны общих воздушных рубежей белорусская армия 

пополнилась шестью новыми вертолетами МИ-8 российского производства. 

Они приземлились на аэродроме «Мачулищи» накануне Дня войск противовоздушной обороны. Машины позволят повысить боевой потенциал армии, надежность и безопасность полетов. Их они могут осуществлять в любое время суток, на малых высотах, в сложных погодных условиях. 

Ми-8 способен обеспечивать высокую мобильность войск и принять на борт 35 десантников.

6 Ми-8 российского производства поступили на вооружение Республики Беларусь-1

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Республики Беларусь:
Не смотря на внешнюю похожесть этого вертолета на простой Ми-8, это все-таки вертолет следующего поколения. Благодаря своему оборудованию позволяет экипажу вести навигацию, днем и ночью выполнять полеты.

Прибывшая партия из шести вертолетов Ми-8 завершила контракт по поставке Минобороны Беларуси 12 военных машин. Данная модификация имеет современный комплекс пилотажно-навигационного и радио- оборудования. Они оснащены приборами ночного видения и системой безпарашютного десантирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолеты можно применять для выполнения не только боевых задач, но и транспортных.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Карев

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