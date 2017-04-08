Бороться, наверное, тяжелее, чем сажать: белорусские спортсмены поучаствовали в «Неделе леса»

Полсотни белорусских атлетов уделили несколько часов не тренировкам, а труду, результат которого станет заметен через десятилетия. Посадку вели на расчищенной после прошлогоднего урагана территории, здесь ветер повалил несколько гектаров 100-летних деревьев.

Их посадили именитые спортсмены, приняв участие в республиканской «Неделе леса».

Камандар Маджидов, олимпийский чемпион: Бороться, наверное, тяжелее, чем сажать. Беларусь чем славится? Лесами. Так что надо, чтобы леса опять приняли свой прежний вид.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Беларусь входит в десятку ведущих европейских лесных держав. Леса – это легкие Европы, и Беларусь в этом тоже занимает знаковое место.

Лет через 20 мы сюда приедем с внуками и покажем, как мы здесь восстанавливали эти лесные посадки.

Неделя леса в Беларуси проводится в 10 раз.

За время нынешней акции планируется создать 25 тысяч гектаров новых насаждений.

Большинство из них – на месте, где летом 2016 года оставил разрушительный след небывалый ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.