«За 10 месяцев выявлено порядка 7 550 случаев». Как белорусы воруют электричество и какое наказание за это грозит?

Без чего нельзя представить наше существование? Без электричества. Освещение, ноутбуки, телевизоры, кухонная техника – все эти электроприборы прочно обосновались в каждом доме. За комфорт и удобство нужно платить. Но пока одни устанавливают энергосберегающие лампочки, другие подпитываются электричеством в обход электросчетчиков. Причем промышляют этим даже владельцы солидных коттеджей и хозяева производственных помещений. Как же находят любителей незаконной экономии? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель начальника по работе с потребителями Минского отделения сбыта электрической энергии филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» Александр Омелюсик. «За 10 месяцев выявлено порядка 7 550 случаев хищения»

Александр Омелюсик, заместитель начальника по работе с потребителями Минского отделения сбыта электрической энергии филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

Будем отвечать не за всю страну, а в части города. Сегодня это очень актуальная тема, ведь по статистике, по анализам, которые мы проводим с начала 2021 года, за 10 месяцев выявлено порядка 7 550 случаев хищения электрической энергии, что практически на 12 % выше, чем по статистике прошлого периода. Соответственно, это является одной из актуальных тем в наш период. Хищение электроэнергии происходит как у физических лиц, так и у юридических. На долю хищений, выявления актов хищения электроэнергии со стороны физических лиц приходится порядка 60 %. Какие самые традиционные способы хищения?

Александр Омелюсик:

Есть некоторые виды. Это подключение до расчетного прибора учета и некого рода технические действия с самими счетчиками. То есть вмешательство в его работу. Это показывает безответственность людей, ведь проводя манипуляции с хищением электроэнергии, они подвергают свою жизнь, свое здоровье и своих близких опасности. Ведь электроэнергия (электрический ток) – это самый опасный фактор. Он не имеет ни цвета, ни запаха, его невозможно потрогать. Александр Меженный, ведущий:

Но есть ситуации, когда сосед ворует у соседа. Каким образом можно предотвратить такие случаи? Возможно, есть какие-то показатели, благодаря которым можно определить, что что-то не так? Или только по сумме в жировке? «Они должны по-человечески друг с другом разобраться»

Александр Омелюсик:

Зачастую, как показывает практика нашего отделения, эти хищения происходят не от сознательности, от незнания конкретно своих действий, которые привели к хищению электроэнергии у соседа. Ведь проводя ремонты в своих помещениях, устанавливают автоматические выключатели, еще что-то. Подключив их нечаянно к соседу, он этим пользуется, но сам этого не понимает и не видит, что увеличилось потребление. В этой ситуации только сам сосед может определить, что выросло потребление. И они сами должны регулировать между собой эти взаимоотношения. В этой ситуации еще очень влияет работа наших коммунальных служб. Когда проводят ремонт и реконструкции оборудования в жилых домах, могут точно так же ошибочно подключить, не зная, что это оборудование соседа, относится к той или иной квартире. И в дальнейшем два дружелюбных соседа не знают, что пользуются электроэнергией друг друга. В этой ситуации они должны по-человечески друг с другом разобраться и восстановить свое электроснабжение. Как проводятся рейды и кто в них участвует?

Александр Омелюсик:

Наша организация проводит мероприятия по выявлению фактов хищения электрической энергии. В этом участвуют все сотрудники РУП «Минскэнерго». Во всех областях точно так же – сотрудник энергоснабжающей организации. Это могут быть плановые работы, обходы контролеров. Также по проведенным анализам электропотребления, видя, что на том или ином потребителе произошло снижение, наши сотрудники выходят и проверяют как систему учета, так и его внешнее подключение. Что грозит нарушителю?