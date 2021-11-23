Президент Беларуси: мне главное, чтобы люди могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаком с итогами, не единожды мы обсуждали с вами это. Меня в данном случае больше всего волнует будущая стратегия. Текущая уже понятна, все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее… Мы вами не единожды обсуждали тактические, стратегические вопросы. Стратегия одна: надо быстрее выходить на экспорт продукции в семь миллиардов долларов. Кризис продовольствия налицо в мире, и этот кризис только усугубляется. Спрос на продовольствие будет расти, и, естественно, цены будут расти. Это наша стратегия, чтобы ни в коем случае не сбавить обороты. Ну и свой рынок – это святое. В связи с этим – стабилизационные фонды и какие у нас тут разночтения между отраслью и торговлей. Одни говорят, надо сейчас продать продукцию, пока цены высокие, другие говорят, что надо стабилизационные фонды чтобы были 100 %. Меня это тоже волнует, но не очень. И вы, производители, и переработчики, и торговля, ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату (хотя мы выдерживаем свои обещания по зарплате) могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться, тем не менее здесь есть наша обязанность – инфляция, рост цен на продукты питания – это и ваша, и правительства в целом задача. Поэтому эта стратегия по экспорту и обеспечению наших людей продовольствием – это и есть стратегия.