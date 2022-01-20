«Мы обсудили много вопросов, интересующих обе страны». О чём договорились представители Беларуси и Саудовской Аравии?
Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые переговоры 20 января состоялись в Минске. Одна из целей на ближайшее будущее – укрепление межпарламентских отношений (подробности здесь).
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Искренне рад, что у нас есть возможность сегодня с вами ближе познакомиться. Поэтому мы ждем и от вас интересных предложений, направлений и инициатив.
Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в России и Беларуси по совместительству:
У нас была встреча с министром спорта и туризма Беларуси, и мы обсудили много вопросов, интересующих обе страны. Надеемся, что по окончании ситуации с ковидом будет совместная активная работа между парламентскими группами Беларуси и Саудовской Аравии.
О более тесном развитии не только партнерских, но и дружеских отношений говорили и в Совете Республики. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила: для граждан Саудовской Аравии введен безвизовый режим, и белорусы рассчитывают на аналогичное решение. Со слов посла, саудовцы участвуют в тендере по подготовке выставки «Экспо-2030» и просят поддержки у Беларуси.