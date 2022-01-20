«Мы обсудили много вопросов, интересующих обе страны». О чём договорились представители Беларуси и Саудовской Аравии?

Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые переговоры 20 января состоялись в Минске. Одна из целей на ближайшее будущее – укрепление межпарламентских отношений (подробности здесь).

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Искренне рад, что у нас есть возможность сегодня с вами ближе познакомиться. Поэтому мы ждем и от вас интересных предложений, направлений и инициатив.

Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в России и Беларуси по совместительству:

У нас была встреча с министром спорта и туризма Беларуси, и мы обсудили много вопросов, интересующих обе страны. Надеемся, что по окончании ситуации с ковидом будет совместная активная работа между парламентскими группами Беларуси и Саудовской Аравии.